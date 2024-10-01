Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 900*600 белый, каркас - черный - фото 1Стол Лидер 1, 900*600 белый, каркас - черный - фото 2Стол Лидер 1, 900*600 белый, каркас - черный - фото 3

Стол Лидер 1, 900*600 белый, каркас - черный

Артикул: CH-066-170
12 оценокХит продаж
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья складная Бирфест
Фотография товара Скамья складная Бирфест от компании ChiedoCover.
Следующий Стойка Бремен 220
Фотография товара Стойка Бремен 220 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3290
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4290
900 600 760 26 22.0 4390
1200 600 760 26 26.7 4790
1200 800 760 26 33.0 5490
1500 800 760 26 39.2 5890
1500 900 760 26 43.1 6090
900 600 766 32 25.3 4590
1200 600 766 32 31.0 5090
1200 800 766 32 38.7 5890
1500 900 766 32 51,2 6690





Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный

464
Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
В наличии 1062 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3 d1500, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 d1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79010
6 390 ₽

Стол Лидер 3 d1500, орех, черный

474
В наличии 90 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Стол Лидер 7, 2250x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 7, 2250x700, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 7, 2250x700

472
Фотография товара Стол Лидер 6, 800*800, белый, кромка черная, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 800*800, белый, кромка черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Стол Лидер 6, 800*800, белый, кромка черная, каркас черный

10
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1500х800*750, белый

10
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, шампань, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, шампань, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, шампань, без отбойников

8
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600 серый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600 серый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900*600 серый, каркас - шампань

9
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, без отбойников

8
New
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900 серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900 серый, каркас черный

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600

46
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900

32
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900

44
Фотография товара Скатерть, лен классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Скатерть, лен классический

40
Настоящее фото товара Скатерть синий лен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Скатерть синий лен

39
Фотография товара Скатерть Лен, красная клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Лен, красная клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Скатерть Лен, красная клетка

34
Фотография товара Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва

9

Другие товары из раздела банкетные столы

Хит
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
Распродажа
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
14 99012
16 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Раунд 150

142
В наличии 225 шт.
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, произведённого компанией ChiedoCover
6 89014
7 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л

104
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка черная, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка черная, каркас черный

10
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, серебро

5
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, шампань, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, шампань, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Стол Лидер 1, 1200х600, белый, шампань, без отбойников

11
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800 белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800 белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 1200*800 белый, каркас - шампань

15
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 900*600 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 900*600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7908
4 090 ₽

Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 900*600 белый

15
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1300х800, белый

10
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1500х800 мм, белый, каркас черный

9

Товар в корзине

Стол Лидер 1, 900*600 белый, каркас - черный
Стол Лидер 1, 900*600 белый, каркас - черный
от 3 490
3 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600

46
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900

32
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900

44
Фотография товара Скатерть, лен классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Скатерть, лен классический

40