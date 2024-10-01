Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 900*600 коричневый, каркас - шампань - фото 1Стол Лидер 1, 900*600 коричневый, каркас - шампань - фото 2Стол Лидер 1, 900*600 коричневый, каркас - шампань - фото 3

Стол Лидер 1, 900*600 коричневый, каркас - шампань

Артикул: CH-066-165
7 оценокХит продаж
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья складная Бирфест
Фотография товара Скамья складная Бирфест от компании ChiedoCover.
Следующий Стойка Бремен 220
Фотография товара Стойка Бремен 220 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3290
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4290
900 600 760 26 22.0 4390
1200 600 760 26 26.7 4790
1200 800 760 26 33.0 5490
1500 800 760 26 39.2 5890
1500 900 760 26 43.1 6090
900 600 766 32 25.3 4590
1200 600 766 32 31.0 5090
1200 800 766 32 38.7 5890
1500 900 766 32 51,2 6690





Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
Фотография товара Стол Вильма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вильма, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стол Вильма

50
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49038
11 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый

30
В наличии 108 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный

76
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый

9
В наличии 38 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см

13
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный

5
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ

8
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ

10
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный

6
В пути 40 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Наперон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Наперон

46
Фотография товара Мулетон из непромокаемой махры от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мулетон из непромокаемой махры, произведённого компанией ChiedoCover
660
Оптовая цена

Мулетон из непромокаемой махры

41
Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Скатерть Сатин

44
Настоящее фото товара Скатерть Лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Скатерть Лен, зеленый

35
Настоящее фото товара Скатерть Ленни, натуральный лен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Скатерть Ленни, натуральный лен

44
Фотография товара Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва

9
Настоящее фото товара Скатерть, 1850*1450, журавинка цветок белый, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Скатерть, 1850*1450, журавинка цветок белый, без шва

13

Другие товары из раздела складные столы

Фотография товара Стол складной Лугано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Лугано, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стол складной Лугано

50
Фотография товара Стол Лидер 9, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Стол Лидер 9, венге

461
Фотография товара Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной

32
В наличии 5 шт.
Фотография товара Столик складной Instant от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик складной Instant, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Столик складной Instant

43
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный

14
В наличии 34 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, орех, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, орех, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, орех, кромка ПВХ, без отбойников

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2903
4 390 ₽

Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ, без отбойников

9
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена

Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, бежевый, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, бежевый, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900, бежевый, каркас шампань

12
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, коричневый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, коричневый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, коричневый, каркас белый

11

Товар в корзине

Стол Лидер 1, 900*600 коричневый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, 900*600 коричневый, каркас - шампань
от 3 490
3 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Наперон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Наперон

46
Фотография товара Мулетон из непромокаемой махры от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мулетон из непромокаемой махры, произведённого компанией ChiedoCover
660
Оптовая цена

Мулетон из непромокаемой махры

41
Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Скатерть Сатин

44
Настоящее фото товара Скатерть Лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Скатерть Лен, зеленый

35