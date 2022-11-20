Характеристики товара
Описание
Длина - 900 мм
Глубина - 600 мм
Высота - 750 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина600 мм
- Длина900 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
Длина - 900 мм
Глубина - 600 мм
Высота - 750 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|900
|600
|750
|16
|16.6
|2690
|1200
|600
|750
|16
|19.5
|2890
|1200
|800
|750
|16
|23.3
|3290
|1500
|800
|750
|16
|27.2
|3690
|1500
|900
|750
|16
|29.6
|3750
|900
|600
|760
|26
|22.0
|3790
|1200
|600
|760
|26
|26.7
|4190
|1200
|800
|760
|26
|33.0
|4990
|1500
|800
|760
|26
|39.2
|5790
|1500
|900
|760
|26
|43.1
|5890
|900
|600
|766
|32
|25.3
|4290
|1200
|600
|766
|32
|31.0
|4890
|1200
|800
|766
|32
|38.7
|5790
|1500
|800
|766
|32
|46.4
|6690
|1500
|900
|766
|32
|51.2
|6890
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Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стол Лидер 9
Стол Лидер 7
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
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