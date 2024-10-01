Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, бежевый, каркас - серебро - фото 1Стол Лидер 1, бежевый, каркас - серебро - фото 2Стол Лидер 1, бежевый, каркас - серебро - фото 3

Стол Лидер 1, бежевый, каркас - серебро

Артикул: CH-065-724
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ
Фотография товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяСеребро
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3290
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4290
900 600 760 26 22.0 4390
1200 600 760 26 26.7 4790
1200 800 760 26 33.0 5490
1500 800 760 26 39.2 5890
1500 900 760 26 43.1 6090
900 600 766 32 25.3 4590
1200 600 766 32 31.0 5090
1200 800 766 32 38.7 5890
1500 900 766 32 51,2 6690





Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 09012
7 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180

197
Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стол Лидер 3, белый

485
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 14

485
Фотография товара Стол складной Бирфест от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бирфест, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стол складной Бирфест

38
Фотография товара Стол Ultra, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ultra, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Стол Ultra, белый

40
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ

9
Фотография товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200x800

6
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, серый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, серый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, серый, каркас - серебро

8
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900 бежевый, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900 бежевый, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900 бежевый, каркас серебро

15
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900 черный, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900 черный, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900 черный, каркас шампань

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

31
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600

34
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900

32
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

34
Фотография товара Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от4 020

Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок

46
Настоящее фото товара Скатерть Лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Скатерть Лен, зеленый

35
Фотография товара Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 630

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см

50

Другие товары из раздела складные столы

Фотография товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый

97
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200*600 белый

456
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стол Лидер 3, д1200, орех, черный

12
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стол Лидер 2, 1800*900, орех, кромка ПВХ

12
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200*600*750, белый

13
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый

9
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, бежевый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, бежевый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, бежевый, каркас черный

14
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, черны, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, черны, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, черны, каркас черный

7
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас черный

14
New
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900 серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900 серый, каркас черный

14

Товар в корзине

Стол Лидер 1, бежевый, каркас - серебро
Стол Лидер 1, бежевый, каркас - серебро
от 3 490
3 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

31
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600

34
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900

32
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

34