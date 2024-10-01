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Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1500x900 - фото 1Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1500x900 - фото 2Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1500x900 - фото 3

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1500x900

Артикул: CH-064-008
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3390
1200 600 750 16 19.5 3590
1200 800 750 16 23.3 3890
1500 800 750 16 27.2 4190
1500 900 750 16 29.6 4390
900 600 760 26 22.0 4490
1200 600 760 26 26.7 4890
1200 800 760 26 33.0 5590
1500 800 760 26 39.2 5990
1500 900 760 26 43.1 6190
900 600 766 32 25.3 4690
1200 600 766 32 31.0 5190
1200 800 766 32 38.7 5990
1500 800 766 32 46.4 6890
1500 900 766 32 51.2 7190

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