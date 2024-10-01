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Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - фото 1Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - фото 2Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600

Артикул: CH-001-681
472 оценки
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3690
1200 600 750 16 19.5 3790
1200 800 750 16 23.3 4090
1500 800 750 16 27.2 4390
1500 900 750 16 29.6 4490
900 600 760 26 22.0 4490
1200 600 760 26 26.7 4890
1200 800 760 26 33.0 5590
1500 800 760 26 39.2 5990
1500 900 760 26 43.1 6190
900 600 766 32 25.3 4690
1200 600 766 32 31.0 5190
1200 800 766 32 38.7 5990
1500 800 766 32 46.4 6890
1500 900 766 32 51.2 7190

Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600 - столешница в цвете ВенгеВенге
Сделаем стол на заказ

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