Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, уличный из реек, белый - фото 1Стол Лидер 1, уличный из реек, белый - фото 2Стол Лидер 1, уличный из реек, белый - фото 3

Стол Лидер 1, уличный из реек, белый

Артикул: CH-065-300
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ
Фотография товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7690
1500 800 750 20 8490


Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

500
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽

Стол Лидер 2, белый

457
Фотография товара Офисное кресло Таварес, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, черный велюр

43
В наличии 30 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, мятный велюр

46
Фотография товара Кресло пластиковое Lisa, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Lisa, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло пластиковое Lisa, черный

34
Фотография товара Стул Fix Chrome серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Fix Chrome серый экокожа

85
В наличии 775 шт.
Фотография товара Стул Валентино, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Валентино, желтый

58
В наличии 56 шт.

Другие товары из раздела столы лидер 1

Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800

10
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро

8
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, серебро

12
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, черный, белый

8
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, шампань

13
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, серебро

5
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, белый

10
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, белый

15
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600, бежевый, белый

14
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200*800 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200*800 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200*800 белый

11

Товар в корзине

Стол Лидер 1, уличный из реек, белый
Стол Лидер 1, уличный из реек, белый
от 7 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

500
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽

Стол Лидер 2, белый

457
Фотография товара Офисное кресло Таварес, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, черный велюр

43
В наличии 30 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, мятный велюр

46