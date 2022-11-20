Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ - фото 3

Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-899
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 13
Стол Лофт 13
Следующий Стол Лофт 15
Стол Лофт 13

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Стол Лидер 2, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

491
Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Натали зеленый

165
Распродажа
Стол Лидер 1, 1500x900Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89012
4 390 ₽

Стол Лидер 1, 1500x900

486
Настоящее фото товара Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1400x900, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1400x900

194
Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750

150
Стол обеденный ДогуНастоящее фото товара Стол обеденный Догу, произведённого компанией ChiedoCover
68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Догу

150
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Демавенд, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
24 8907
26 690 ₽Оптовая цена

Стол Демавенд, дуб натуральный, массив

134
Стол MonzanaНастоящее фото товара Стол Monzana, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Monzana

10
New
Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХ

8
New
Стол Лидер 2, 1800*900, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, кромка ПВХ

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 250 шт.
Распродажа
Стул Oliver велюр золотистыйНастоящее фото товара Стул Oliver велюр золотистый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver велюр золотистый

64
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

53
В наличии 58 шт.
Стул пластиковый Moon, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Moon, белый, янтарный

39
В наличии 8 шт.
Стул прозрачный QueenНастоящее фото товара Стул прозрачный Queen, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул прозрачный Queen

41
В наличии 17 шт.
Обеденный стул Чико, темно-синийНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Обеденный стул Чико, темно-синий

53
В наличии 1 шт.
Стул РобертоНастоящее фото товара Стул Роберто, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул Роберто

59
В наличии 199 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр капучино

74
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр серый

50
В наличии 8 шт.
Стул Lana черный, золотойНастоящее фото товара Стул Lana черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Lana черный, золотой

8
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Распродажа
Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽

Комплект Стол с фуршетной юбкой

124
Стол АРКОС 21Настоящее фото товара Стол АРКОС 21, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол АРКОС 21

120
Стол ЛИРА-14, 1400x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена

Стол ЛИРА-14, 1400x800

171
Стол обеденный МетинНастоящее фото товара Стол обеденный Метин, произведённого компанией ChiedoCover
130 890
Оптовая цена

Стол обеденный Метин

146
Стол обеденный ГоханНастоящее фото товара Стол обеденный Гохан, произведённого компанией ChiedoCover
110 790
Оптовая цена

Стол обеденный Гохан

138
Стол обеденный ОнурНастоящее фото товара Стол обеденный Онур, произведённого компанией ChiedoCover
127 290
Оптовая цена

Стол обеденный Онур

172
Распродажа
Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
49 19017
59 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массив

128
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Эльбрус, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
22 09010
24 490 ₽Оптовая цена

Стол Эльбрус, дуб мореный + черный, массив

179
Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

5
В наличии 32 шт.
New
Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХ

13

Товар в корзине

Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ
Стол Лидер 1,1200*600, орех, кромка ПВХ
от 3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 250 шт.
Распродажа
Стул Oliver велюр золотистыйНастоящее фото товара Стул Oliver велюр золотистый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver велюр золотистый

64
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

53
В наличии 58 шт.
Стул пластиковый Moon, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Moon, белый, янтарный

39
В наличии 8 шт.