Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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