Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ - фото 3

Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-902
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 13
Стол Лофт 13
Следующий Стол Лофт 15
Стол Лофт 13

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

ХитРаспродажа
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6903
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 8 шт.
Конфигурация складных столов №2Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 650
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №2

147
Стол Лидер 10, 1800x500Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1800x500, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стол Лидер 10, 1800x500

475
Стол АРКОС 21Настоящее фото товара Стол АРКОС 21, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол АРКОС 21

120
Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-8, 850x700, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Стол ФАВОРИТ-8, 850x700

126
Стол ЛИРА/180, 2000x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
70 290
Оптовая цена

Стол ЛИРА/180, 2000x1000

115
Стол ЛИРА-14, 1400x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x900, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Стол ЛИРА-14, 1400x900

174
Стол Лидер 9 d800, венге, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 9 d800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Стол Лидер 9 d800, венге, черный

454
Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый

5
New
Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, кромка ПВХ

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 27037
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Lite, белый

40
В наличии 2045 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа черный

86
В наличии 4 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.
Стул пластиковый Moon, белый, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Moon, белый, красный

37
В наличии 4 шт.
Стул прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock

38
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Дарио, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Стул Дарио

65
В наличии 61 шт.
Стул АмэндоНастоящее фото товара Стул Амэндо, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стул Амэндо

41
В наличии 55 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой

62
В наличии 1 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, зеленый

60
В наличии 7 шт.
Стул Emma, серыйНастоящее фото товара Стул Emma, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Emma, серый

85
В наличии 29 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

497
Стол Лидер 11, 1500x750Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1500x750, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 11, 1500x750

482
Стол ОРИОН-2, D1200Настоящее фото товара Стол ОРИОН-2, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Стол ОРИОН-2, D1200

173
Стол ОРИОН-2, D1100Настоящее фото товара Стол ОРИОН-2, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
33 190
Оптовая цена

Стол ОРИОН-2, D1100

195
Стол ОРИОН-2, D900Настоящее фото товара Стол ОРИОН-2, D900, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Стол ОРИОН-2, D900

149
Стол обеденный АльпНастоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Альп

105
Настоящее фото товара Стол обеденный Ротерем, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стол обеденный Ротерем

163
New
Стол Лидер 1, 900*600, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Стол Лидер 1, 900*600, белый, кромка ПВХ

7
New
Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХ

13
New
Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ

6

Товар в корзине

Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ
Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ
от 4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 27037
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Lite, белый

40
В наличии 2045 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа черный

86
В наличии 4 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.
Стул пластиковый Moon, белый, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Moon, белый, красный

37
В наличии 4 шт.