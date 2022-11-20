Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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