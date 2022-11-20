Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, 2400*900, орех, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 2, 2400*900, орех, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 2, 2400*900, орех, кромка ПВХ - фото 3

Стол Лидер 2, 2400*900, орех, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-906
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 13
Стол Лофт 13
Следующий Стол Лофт 15
Стол Лофт 13

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Хит
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

471
Стол Виктория белый, со складным подстольемНастоящее фото товара Стол Виктория белый, со складным подстольем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стол Виктория белый, со складным подстольем

171
Хит
Стол Лидер 6, 700x700Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Стол Лидер 6, 700x700

495
Стол ЛИРА-14, 1500x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Стол ЛИРА-14, 1500x800

154
Стол обеденный МетинНастоящее фото товара Стол обеденный Метин, произведённого компанией ChiedoCover
130 890
Оптовая цена

Стол обеденный Метин

146
Системе хранения «Плияж лайт»Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
New
Стол Лидер 2, 2700*900, венге, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 2, 2700*900, венге, черный

11
New
Стол Лидер 3, д1500, венге, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, д1500, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Стол Лидер 3, д1500, венге, черный

6
New
Стол Лидер 2, 1800*800, венге, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*800, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 2, 1800*800, венге, кромка ПВХ

14
New
Стол Лидер 1,1200*800, орех, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1,1200*800, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Стол Лидер 1,1200*800, орех, кромка ПВХ

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 250 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.
Стул прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock

38
В наличии 3 шт.
Стул ДжакомоНастоящее фото товара Стул Джакомо, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул Джакомо

94
В наличии 107 шт.
Стул OpusНастоящее фото товара Стул Opus, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Opus

68
В наличии 32 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр мятныйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр мятный

50
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр серый

50
В наличии 8 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, мятный

83
В наличии 72 шт.
Стул EmmaНастоящее фото товара Стул Emma, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул Emma

68
В наличии 22 шт.
Стул MapleНастоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Стул Maple

60
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Распродажа
Стол Лидер 4, D800Настоящее фото товара Стол Лидер 4, D800, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49011
2 790 ₽

Стол Лидер 4, D800

492
Стол ОРИОН-3, D800Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D800, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол ОРИОН-3, D800

200
Стол ОРИОН-5, D1200Настоящее фото товара Стол ОРИОН-5, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Стол ОРИОН-5, D1200

172
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600/2000x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600/2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600/2000x900

178
Стол ЛИРА-14, 1300x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1300x800, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Стол ЛИРА-14, 1300x800

113
Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена

Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000

193
Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дубНастоящее фото товара Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб

102
Стол Wisteria, прозрачный, стеклоНастоящее фото товара Стол Wisteria, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Стол Wisteria, прозрачный, стекло

128
Распродажа
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
58 9901
59 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив

144
Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, белый каркасНастоящее фото товара Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена

Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, белый каркас

11

Товар в корзине

Стол Лидер 2, 2400*900, орех, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, 2400*900, орех, кромка ПВХ
от 6 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 250 шт.
Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

52
В наличии 36 шт.
Стул прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock

38
В наличии 3 шт.
Стул ДжакомоНастоящее фото товара Стул Джакомо, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул Джакомо

94
В наличии 107 шт.