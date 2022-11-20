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Стол Лидер 2, 2700*900, орех, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 2, 2700*900, орех, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 2, 2700*900, орех, кромка ПВХ - фото 3

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-907
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2700 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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