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Стол Лидер 21, 800*800, уличный, светлый орех - фото 1Стол Лидер 21, 800*800, уличный, светлый орех - фото 2Стол Лидер 21, 800*800, уличный, светлый орех - фото 3

Стол Лидер 21, 800*800, уличный, светлый орех

Артикул: CH-052-909
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницысосна
  • Материал подстольясталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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