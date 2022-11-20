Характеристики товара
Описание
Стол Лидер 22 создан на основе классического стола для кафе. Благодаря разнообразному выбору столешниц, внешний вид может варьироваться. Подстолье выполнено из стальной трубы 2,5х1.2, покрыто порошковой краской RAL 9003. Столешница изготовлена из HPL пластика, что говорит о прочности и долговечности покрытия.
Варианты исполнения: ЛДСП, массив сосны/ дуба/ бука.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыHPL
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия