Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1800 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
|Диаметрмм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|1200
|750
|16
|26.0
|4690
|1500
|750
|16
|36.0
|5190
|1800
|750
|16
|47.0
|6090
|1200
|760
|26
|45.4
|7190
|1500
|760
|26
|66.5
|8390
|1800
|760
|26
|92.2
|9090
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Стол складной круглый 150/74
Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный
Стол Лидер 1, 900x600
Стол Лидер 1, 1200x600
Стол Лидер 1, 1200x800
Стол Лидер 1, 1500x800
Стол Лидер 1, 1500x900