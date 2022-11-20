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Стол Лидер 3, D 1800 мм, орех, каркас черный - фото 1Стол Лидер 3, D 1800 мм, орех, каркас черный - фото 2Стол Лидер 3, D 1800 мм, орех, каркас черный - фото 3

Стол Лидер 3, D 1800 мм, орех, каркас черный

Артикул: CH-050-937
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4690
1500 750 16 36.0 5190
1800 750 16 47.0 6090
1200 760 26 45.4 7190
1500 760 26 66.5 8390
1800 760 26 92.2 9090


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