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Стол Лидс Litte - фото 1Стол Лидс Litte - фото 2

Стол Лидс Litte

13 оценок
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Стол стационарный массажный Норидж

Характеристики товара

Описание

Ширина: 600 мм

Длина: 1800 мм

Высота: 700 мм

Материал: экокожа

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