Характеристики товара
Описание
Ширина: 600 мм
Длина: 1800 мм
Высота: 700 мм
Материал: экокожа
Ширина: 600 мм
Длина: 1800 мм
Высота: 700 мм
Материал: экокожа
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для малых прямоугольных столов
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Ручник официанта, черный
Стол пластиковый плетеный Riva
Стол пластиковый плетеный Riva темный
Стол пластиковый Octopus
Стол пластиковый обеденный Clip 80
Стул пластиковый Cool, зеленый