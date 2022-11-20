Характеристики товара
Описание
Ширина: 650 мм
Длина: 1800 мм
Высота: 700 мм
Материал: экокожа
Ширина: 650 мм
Длина: 1800 мм
Высота: 700 мм
Материал: экокожа
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для стульев
Слэб Маргейт
Слэб Маргуни
Стол Слуга сервировочный
Ручник официанта, белый
Стул пластиковый Cool, белый
Стул пластиковый Cool, красный
Стул пластиковый Cool, антрацит