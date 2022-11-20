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Стол Лидс Premium - фото 1Стол Лидс Premium - фото 2

Стол Лидс Premium

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 650 мм

Длина: 1800 мм

Высота: 700 мм

Материал: экокожа

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