Характеристики товара
Описание
Высота: 74 см
Ширина: 98 см
Глубина: 157 см
Высота: 74 см
Ширина: 98 см
Глубина: 157 см
Стул Him and Her черный
Стул Him and Her белый
Стул Him and Her красный
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Нави
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Настенный профиль Диез
Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стул Винус NEW, пластиковый, белый
Стул Борно
Стул Борно зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно серый
Стол складной Натали белый