Стол Lima 160

11 оценок

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Стол Harmony

Характеристики товара

Описание

Высота: 74 см

Ширина: 98 см

Глубина: 157 см

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Варианты столешницы

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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