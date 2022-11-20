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Стол ЛИРА-1, 1200x800 - фото 1Стол ЛИРА-1, 1200x800 - фото 2

Стол ЛИРА-1, 1200x800

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «Лира-1» (1200/1550*800*760 мм) с резными ножками очаровывает с первого взгляда! Это лучшее украшение интерьера кухни, столовой, гостиной! Его несомненными преимуществами служат многофункциональность и безопасность, обеспечивающаяся несколькими устойчивыми стойками.

Классический полуовальный стол из массива натурального дерева с вставкой (350 мм) оптимально впишется в любое помещение!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200/1550 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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