Характеристики товара
Описание
Стол «Лира-1» (1500/2000*900*760 мм) с резными ножками очаровывает с первого взгляда! Это лучшее украшение интерьера кухни, столовой, гостиной! Его несомненными преимуществами служат многофункциональность и безопасность, обеспечивающаяся несколькими устойчивыми стойками.
Классический полуовальный стол из массива натурального дерева с вставкой (500 мм) оптимально впишется в любое помещение!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1500/2000 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый