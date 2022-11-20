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Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800 - фото 1Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800 - фото 2Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800 - фото 3Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800 - фото 4

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Украшенный патиной, стол «Лира-12» (1200/1550*800*780 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 350 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.

Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200/1550 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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