Характеристики товара
Описание
Украшенный патиной, стол «Лира-12» (1400/1750*900*760 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 350 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1400/1750 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый