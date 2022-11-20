Характеристики товара
Описание
Украшенный патиной, стол «Лира-12» (1600/2050/2500*900*750 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 450/900 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1600/2050/2500 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый