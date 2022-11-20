Характеристики товара
Описание
Украшенный патиной, стол «Лира-12» (1700/2100/2500/2900*1000*790 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 400/1200 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1700/2100/2500/2900 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый