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Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000/2500x1000 - фото 1Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000/2500x1000 - фото 2Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000/2500x1000 - фото 3Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000/2500x1000 - фото 4

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000/2500x1000

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Характеристики товара

Описание

Украшенный патиной, стол «Лира-12» (2000/2500*1000*760 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 500 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2000/2500 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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