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Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1000

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Украшенный патиной, стол «Лира-12» (2000/2400/2800*3200*1000*790 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 400/1200 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2000/2400/2800/3200 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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