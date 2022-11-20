Характеристики товара
Описание
Украшенный патиной, стол «Лира-12» (2000/2500/3000*1100*780 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 500/1000 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1100 мм
- Длина2000/2500/3000 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый