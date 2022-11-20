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Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100 - фото 1Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100 - фото 2Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100 - фото 3Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100 - фото 4

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Украшенный патиной, стол «Лира-12» (2000/2500/3000*1100*780 мм) с резным оформлением на балясинах в разложенном состоянии увеличивается в длину на 500/1000 мм. За счет синхронно-раздвижного механизма (бабочка) он раскладывается за считанные минуты! Несколько стоек гарантируют максимальную устойчивость и безопасность, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.

Достоинством служит и экологичность, поскольку мебель изготавливается из массива натурального дерева.

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1100 мм
  • Длина2000/2500/3000 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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