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Стол ЛИРА-14, 1200x800 - фото 1Стол ЛИРА-14, 1200x800 - фото 2

Стол ЛИРА-14, 1200x800

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Какой он – идеальный обеденный стол для большой семьи? Безусловно, такой, как «Лира-14» (1200/1550*800*760 мм)! Специальная вставка, хранящаяся внутри столешницы, увеличивает длину на 350 мм.

Этот долговечный, безопасный, стильный предмет интерьера украсит гостиную, кухню, позволит комфортно рассадить максимальное количество гостей.

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200/1550 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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