Характеристики товара
Описание
Какой он – идеальный обеденный стол для большой семьи? Безусловно, такой, как «Лира-14» (1200/1550*900*760 мм)! Специальная вставка, хранящаяся внутри столешницы, увеличивает длину на 350 мм.
Этот долговечный, безопасный, стильный предмет интерьера украсит гостиную, кухню, позволит комфортно рассадить максимальное количество гостей.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1200/1550 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый