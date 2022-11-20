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Стол ЛИРА-14, 1400x900 - фото 1Стол ЛИРА-14, 1400x900 - фото 2

Стол ЛИРА-14, 1400x900

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Какой он – идеальный обеденный стол для большой семьи? Безусловно, такой, как «Лира-14» (1400/1850*900*760 мм)! Специальная вставка, хранящаяся внутри столешницы, увеличивает длину на 450 мм.

Этот долговечный, безопасный, стильный предмет интерьера украсит гостиную, кухню, позволит комфортно рассадить максимальное количество гостей.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1400/1850 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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