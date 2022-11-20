Характеристики товара
Описание
Какой он – идеальный обеденный стол для большой семьи? Безусловно, такой, как «Лира-14» (2000/2400/2800/3200*1000*790 мм)! Специальная вставка, хранящаяся внутри столешницы, увеличивает длину на 400/1200 мм.
Этот долговечный, безопасный, стильный предмет интерьера украсит гостиную, кухню, позволит комфортно рассадить максимальное количество гостей.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина1000 мм
- Длина2000/2400/2800/3200 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый