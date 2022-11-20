Характеристики товара
Описание
Какой он – идеальный обеденный стол для большой семьи? Безусловно, такой, как «Лира-14» (2000/2500/3000*1100*780 мм)! Специальная вставка, хранящаяся внутри столешницы, увеличивает длину на 500/1000 мм.
Этот долговечный, безопасный, стильный предмет интерьера украсит гостиную, кухню, позволит комфортно рассадить максимальное количество гостей.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1100 мм
- Длина2000/2500/3000 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый