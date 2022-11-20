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Стол ЛИРА, 1400x800 - фото 1Стол ЛИРА, 1400x800 - фото 2Стол ЛИРА, 1400x800 - фото 3

Стол ЛИРА, 1400x800

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Характеристики товара

Описание

Стол «Лира» (1400/1750*800*760) может похвастаться дополнительной раскладной секцией шириной 350 мм. Модель, выполненная в классическом стиле, оснащена синхронным механизмом раскладки. Округлые формы минимизируют травматизм, большая внутренняя вставка позволяет принимать за 2-х метровым столом большое количество гостей, а фигурные опоры с резной отделкой делают конструкцию максимально устойчивой.
За счет специального покрытия сохраняется рельеф дерева, несомненными достоинствами мебели из массива служат долговечность, экологичность.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400/1750 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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