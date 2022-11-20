Характеристики товара
Описание
Стол «Лира» (1600/2000*900*760) может похвастаться дополнительной раскладной секцией шириной 400 мм. Модель, выполненная в классическом стиле, оснащена синхронным механизмом раскладки. Округлые формы минимизируют травматизм, большая внутренняя вставка позволяет принимать за 2-х метровым столом большое количество гостей, а фигурные опоры с резной отделкой делают конструкцию максимально устойчивой.
За счет специального покрытия сохраняется рельеф дерева, несомненными достоинствами мебели из массива служат долговечность, экологичность.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1600/2000 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый