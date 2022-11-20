Характеристики товара
Описание
Стильный и практичный стол «Лира-2» выделяется не только плавным изгибом ножек, но и овальной формой столешницы, большой вставкой (350 мм), позволяющей принять максимальное количество гостей.
В собранном виде он занимает минимум места, является отличным решением для совместного времяпрепровождения с членами семьи. Впечатляющий выбор вариантов тонировки позволяет создать предмет интерьера в строгом соответствии с дизайном интерьера вашей кухни или гостиной!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина750 мм
- Длина1250/1600 мм
- Цветголубой, оранжевый