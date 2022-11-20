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Стол ЛИРА-2, 1250x750 - фото 1Стол ЛИРА-2, 1250x750 - фото 2

Стол ЛИРА-2, 1250x750

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и практичный стол «Лира-2» выделяется не только плавным изгибом ножек, но и овальной формой столешницы, большой вставкой (350 мм), позволяющей принять максимальное количество гостей.
В собранном виде он занимает минимум места, является отличным решением для совместного времяпрепровождения с членами семьи. Впечатляющий выбор вариантов тонировки позволяет создать предмет интерьера в строгом соответствии с дизайном интерьера вашей кухни или гостиной!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1250/1600 мм
  • Цветголубой, оранжевый

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