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Стол ЛИРА-3, 1400x900 - фото 1Стол ЛИРА-3, 1400x900 - фото 2

Стол ЛИРА-3, 1400x900

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «Лира-3» (1400/1850*900*785мм) – это классический дизайн, четкие линии и бескомпромиссная сдержанность. За счет специальной вставки его длина увеличивается на 450 мм – это очень удобно, практично и эстетично!

Мебель занимает минимум места в сложенном состоянии и позволяет рассадить максимальное количество гостей в разложенном виде.

За счет нескольких стоек обеспечивается надежность, безопасность.
Изготовленный из массива натурального дерева, стол «Лира-3» прослужит максимальный период времени, сохранит идеальный внешний вид!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1400/1850 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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