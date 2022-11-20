Характеристики товара
Описание
Стол «Лира-3» (1600/2050/2500*900*775мм) – это классический дизайн, четкие линии и бескомпромиссная сдержанность. За счет специальной вставки его длина увеличивается на 450/900 мм – это очень удобно, практично и эстетично!
Мебель занимает минимум места в сложенном состоянии и позволяет рассадить максимальное количество гостей в разложенном виде.
За счет нескольких стоек обеспечивается надежность, безопасность.
Изготовленный из массива натурального дерева, стол «Лира-3» прослужит максимальный период времени, сохранит идеальный внешний вид!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота775 мм
- Ширина900 мм
- Длина1600/2050/2500 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый