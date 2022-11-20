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Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000 - фото 1Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000 - фото 2

Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «Лира-3» (2000/2500*1000*785мм) – это классический дизайн, четкие линии и бескомпромиссная сдержанность. За счет специальной вставки его длина увеличивается на 500 мм – это очень удобно, практично и эстетично!
Мебель занимает минимум места в сложенном состоянии и позволяет рассадить максимальное количество гостей в разложенном виде. За счет нескольких стоек обеспечивается надежность, безопасность.
Изготовленный из массива натурального дерева, стол «Лира-3» прослужит максимальный период времени, сохранит идеальный внешний вид!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2000/2500 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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