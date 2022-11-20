Стол ЛИРА-4. трансформер, 1250x800

14 оценок

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Стол ЛИРА-4. трансформер, 1250x800

4.2
32 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

тильный стол «Лира-4» с балясинами, украшенными орнаментом, в корне изменит ваше представление об идеальной мебели! Этот предмет интерьера способен увеличиваться не только в длине (на 350 мм), но и в высоте!

Стол Лира-4 упаковывается в 2 места: столешница в сборе и подстолье в сборе.
Вес ориентировочно 60кг
Объем 0,7м3

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Основные характеристики

  • Длина1250/1600 мм
  • Высота620/780 мм
  • Ширина800 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

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