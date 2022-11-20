тильный стол «Лира-4» с балясинами, украшенными орнаментом, в корне изменит ваше представление об идеальной мебели! Этот предмет интерьера способен увеличиваться не только в длине (на 350 мм), но и в высоте!
Стол Лира-4 упаковывается в 2 места: столешница в сборе и подстолье в сборе.
Вес ориентировочно 60кг
Объем 0,7м3
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