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Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900 - фото 1Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900 - фото 2

Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для тех, кто выбирает не просто безопасную и надежную мебель, а настоящее произведение искусства, лучшим выбором станет элегантный двухстоечный стол «Лира/180» (1600*900*760). За счет вставки его длина увеличивается на 400 мм. Невероятно стильный и безупречный во всех отношениях, он покоряет изящностью и плавностью линий!
Прочный и долговечный, стол «Лира/180» из массива дерева прослужит вам максимальный период времени, сохранив идеальный внешний вид.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1600/2000 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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