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Стол ЛИРА/180, 2000/2500x1000 - фото 1Стол ЛИРА/180, 2000/2500x1000 - фото 2

Стол ЛИРА/180, 2000/2500x1000

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для тех, кто выбирает не просто безопасную и надежную мебель, а настоящее произведение искусства, лучшим выбором станет элегантный двухстоечный стол «Лира/180» (2000*1000*760). За счет вставки его длина увеличивается на 500 мм. Невероятно стильный и безупречный во всех отношениях, он покоряет изящностью и плавностью линий!
Прочный и долговечный, стол «Лира/180» из массива дерева прослужит вам максимальный период времени, сохранив идеальный внешний вид.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2000/2500 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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