Характеристики товара
Описание
Для тех, кто выбирает не просто безопасную и надежную мебель, а настоящее произведение искусства, лучшим выбором станет элегантный двухстоечный стол «Лира/180» (2000*1100*760). За счет вставки его длина увеличивается на 500-1000 мм. Невероятно стильный и безупречный во всех отношениях, он покоряет изящностью и плавностью линий!
Прочный и долговечный, стол «Лира/180» из массива дерева прослужит вам максимальный период времени, сохранив идеальный внешний вид.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1100 мм
- Длина2000/2500/3000 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый