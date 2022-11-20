Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки
Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки
Стул Валенсия NEW, бежевый
Стул Валенсия NEW, голубой
Стул Валенсия Винтаж NEW
Стул Морган, пластиковый, белый
Стул Морган, пластиковый, черный
Стул Морган, пластиковый, красный
Стул барный Ститч, вельвет изумрудный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло