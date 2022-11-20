Характеристики товара
Описание
Раскладной обеденный стол. Современный и минималистический дизайн.
Столешница - ламинированный ДСП.
Толщина столешницы 35 мм по бортикам, 18 мм - по центру.
Немецкий механизм раскладывания POTTKER.
Металлическая рама под столешницей.
Ножки стола крепятся к металлической раме.
Упакован в 2 коробки.
Вес 47,5кг
Объем 0,31
Основные характеристики
- Длина1600/2000 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес47.5 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Механизмраздвижной
- РазмерКоличество персон: 6
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия