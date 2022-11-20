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Стол Лофт 38 мм, 120x80x76

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес36.2 кг
  • Материал каркасаполипропилен, труба
  • Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 38 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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