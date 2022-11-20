Товар в корзине. Перейти
Стол лофт из массива, LIFE black, 2 метра - фото 1Стол лофт из массива, LIFE black, 2 метра - фото 2Стол лофт из массива, LIFE black, 2 метра - фото 3

Стол лофт из массива, LIFE black, 2 метра

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик из массива манго, Малати АХРО
Столик из массива манго, Малати АХРО
Следующий Набор столиков из массива
Столик из массива манго, Малати АХРО

Характеристики товара

Описание

- "живой" край - внешняя часть ствола индийской акации, возраст не менее 50 лет

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота77 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина200 мм
  • Вес95 кг
  • Размер200*100*77

Похожие товары

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Настоящее фото товара Стол Mount со стеклянной столешницей , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
13

Стол Mount со стеклянной столешницей

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99051
47 990 ₽Оптовая цена
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 50 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99051
59 990 ₽Оптовая цена
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

В наличии 32 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99043
32 990 ₽Оптовая цена
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

В наличии 35 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 47 шт.
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99043
49 990 ₽Оптовая цена
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 8 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39058
35 990 ₽Оптовая цена
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 60 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99042
42 990 ₽Оптовая цена
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото

В наличии 62 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темныйНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99043
44 990 ₽Оптовая цена
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

В наличии 36 шт.
С этим товаром покупают
Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Табурет Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 НМ барный

Настоящее фото товара Кресло лофт Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
9

Кресло лофт Коннор

Стол Vogo, лофтНастоящее фото товара Стол Vogo, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена
11

Стол Vogo, лофт

В наличии 10 шт.
Стул Сальери, бежевый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Сальери, бежевый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 500
Оптовая цена
6

Стул Сальери, бежевый велюр/ белый каркас

Кресло прозрачное ArthurНастоящее фото товара Кресло прозрачное Arthur, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
6

Кресло прозрачное Arthur

В наличии 4 шт.
Стул Эдвин, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Эдвин, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29039
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Эдвин, велюр серый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim