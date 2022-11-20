Характеристики товара
Описание
- "живой" край - внешняя часть ствола индийской акации, возраст не менее 50 лет
Основные характеристики
- Высота77 мм
- Ширина100 мм
- Длина200 мм
- Вес75 кг
- Размер200*100*77
- Цветкоричневый
- "живой" край - внешняя часть ствола индийской акации, возраст не менее 50 лет
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