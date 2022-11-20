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Стол лофт из массива, LIFE natural silver, 2 метра - фото 1Стол лофт из массива, LIFE natural silver, 2 метра - фото 2

Стол лофт из массива, LIFE natural silver, 2 метра

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Характеристики товара

Описание

- "живой" край - внешняя часть ствола индийской акации, возраст не менее 50 лет

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Основные характеристики

  • Высота77 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина200 мм
  • Вес75 кг
  • Размер200*100*77
  • Цветкоричневый

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