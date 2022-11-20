Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|1900
|1000
|750
|20
|массив сосны
|29
|16890
|1800
|1000
|750
|20
|массив сосны
|27
|16090
|1700
|800
|750
|20
|массив сосны
|22
|13490
|1600
|800
|750
|20
|массив сосны
|21
|13090
|1500
|700
|750
|20
|массив сосны
|18
|11590
|1400
|700
|750
|20
|массив сосны
|17
|11290
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Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
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