Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт Поль на разборных ножках - фото 1Стол Лофт Поль на разборных ножках - фото 2Стол Лофт Поль на разборных ножках - фото 3Стол Лофт Поль на разборных ножках - фото 4Стол Лофт Поль на разборных ножках - фото 5

Стол Лофт Поль на разборных ножках

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка настенная В 3Н
Вешалка настенная В 3Н
Следующий Вешалка костюмная Галант 322
Вешалка настенная В 3Н

Характеристики товара

Описание

Длина 1400мм

Ширина 800мм

Высота 750мм

Столешница фальшборт 40мм

Пластик EGGER Дуб Галифакс табак H 1181 ST37

ПВХ кромка черная

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Стул Капелла 2.0Настоящее фото товара Стул Капелла 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
9

Стул Капелла 2.0

Зеркало-шкаф напольное Godrick для украшений белоеНастоящее фото товара Зеркало-шкаф напольное Godrick для украшений белое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99058
13 990 ₽Оптовая цена
14

Зеркало-шкаф напольное Godrick для украшений белое

В наличии 79 шт.
Стул Флекс велюр синийНастоящее фото товара Стул Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Флекс велюр синий

В наличии 100 шт.
Чехол на стул ФорестНастоящее фото товара Чехол на стул Форест, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Чехол на стул Форест

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, желтый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
15

Стул Kenner 151 KS, желтый/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр крем/ ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул Kenner 131S микровелюр крем/ ножки черные

Стул Sweden, бежевый/ белыйНастоящее фото товара Стул Sweden, бежевый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
6

Стул Sweden, бежевый/ белый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди