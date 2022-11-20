Характеристики товара
Описание
Длина 1400мм
Ширина 800мм
Высота 750мм
Столешница фальшборт 40мм
Пластик EGGER Дуб Галифакс табак H 1181 ST37
ПВХ кромка черная
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400 мм
Длина 1400мм
Ширина 800мм
Высота 750мм
Столешница фальшборт 40мм
Пластик EGGER Дуб Галифакс табак H 1181 ST37
ПВХ кромка черная
Стул Капелла 2.0
Зеркало-шкаф напольное Godrick для украшений белое
Стул Флекс велюр синий
Чехол на стул Форест
Стул Kenner 151 KS, желтый/ черный каркас
Стул Kenner 131S микровелюр крем/ ножки черные
Стул Sweden, бежевый/ белый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди